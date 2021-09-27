Москва, 27 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России зафиксировало увеличение преступлений экстремистской направленности более чем на 30%. Об этом следует из отчета ведомства с данными за восемь месяцев 2021 года.

Эмблема МВД

«В январе-августе 2021 года зарегистрировано 1607 преступлений террористического характера (-1,7%) и 769 преступлений экстремистской направленности (+31,5%)», — говорится в отчете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник столичного ГУ МВД России, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов во время ежегодного отчета на заседании Московской городской думы заявил, что в 2020 году в Москве удалось повысить эффективность раскрываемости преступлений экстремистского и террористической направленности.