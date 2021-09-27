Москва, , 14:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин на самоизоляции чувствует себя нормально. Об этом 27 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин © ИА REGNUM

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Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства не простыл в осенний сезон.

«Нет, всё нормально», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября президент РФ Владимир Путин был вынужден уйти на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его окружении. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил тогда, что в окружении российского лидера COVID-19 заболели несколько человек. По его словам, это не повлияло на интенсивность работы главы государства.

Позднее в Кремле сообщили, что в окружении президента России продолжают выявляться единичные случаи заражения коронавирусом. При этом сам российский лидер не болеет.

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