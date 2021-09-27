Йошкар-Ола, 27 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Midural.ru Аппарат ИВЛ

Накануне в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 586 человек.

Как сообщалоИА REGNUM, по состоянию на 27 сентября в регионе выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 60 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 519 случая. В настоящее время активным носителем коронавируса в республике является 1021 человек.