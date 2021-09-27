Мурманск, 27 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Мурманская область удивляет количеством автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием — 71% от общей протяженности. Это лучший показатель на севере России. Гравийных дорог в регионе 25%, грунтовых — 4%. Как заявил ИА REGNUM бывший председатель общественного совета «Росавтодора» Петр Орлов, большое количество асфальтовых дорог — наследие советских времён.

Марина Захарова ИА REGNUM Дорога в Мурманской области

«После СССР не могли столько положить, с 2000 года по асфальтированию все были «в ауте», — отметил он.

В нормативном состоянии находятся 43% региональных мурманских дорог. «Нормально, — считает дорожник. — До программы «Безопасные качественные дороги» этот показатель по России был около 30%, сейчас до 40−50% доходит по некоторым регионам».

Строительство дорог в регионе в 2020 году не велось, на первых взгляд, это плохо, но имея в виду, что средства на строительство по общему состоянию дорожных фондов берутся с их содержания, может быть, это и хорошо.

85% мостов в Мурманской области остаются в нормативе. На содержание дорог выделяется 62% средств от норматива, что является лучшим региональным показателем среди северных регионов. «Круто!» — порадовался за область Петр Орлов.

В Мурманской области хорошие показатели по содержанию дорог в нормативном состоянии и выделению средств на их содержание. Добавим, что региональное министерство транспорта, в одной из крупнейших мурманских групп соцсети «Вконтакте» собирает предложения мурманчан по ремонту дорог и организации общественного транспорта.