Кишинёв, 27 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица прибыла 27 сентября в Брюссель с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Facebook.com/NataliaGavrilitaMF Наталья Гаврилица

Сообщается, что главу молдавского правительства пригласил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Вместе с Гаврилицей в Брюссель прибыл министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску.

По информации пресс-службы представители Кишинёва в ходе визита, кроме Борреля, встретятся с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и другими представителями Евросовета.

Кроме того, в программе визита Гаврилицы включена встреча с представителями молдавской диаспоры в Бельгии.

Стоит отметить, что это — первая официальная зарубежная поездка Гаврилицы после того, как её назначили премьер-министр Молдавии.