Курск, 27 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Курской области до 15 октября запрещено проведение массовых культурных, спортивных и других внеурочных мероприятий в образовательных организациях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Классная комната

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В учреждениях дополнительного образования приостановлены занятия в очном формате, кроме индивидуальных занятий в школах искусств.

В стационары, учреждения с круглосуточным пребыванием детей и взрослых — интернаты, дома ребенка и детские дома — перестали пускать посетителей. Все эти меры предприняты, что остановить распространение коронавируса.

«Ситуация сейчас тяжелая. Причем не столько по количеству больных, сколько по тенденциям. В сентябре заболеваемость коронавирусом в регионе выше на 21%, чем в ЦФО, не учитывая Москву и Московскую область, и выше среднероссийского показателя на 31%, не считая Москву, Московскую область и Санкт-Петербург», — прокомментировал главный государственный санитарный врач Курской области Олег Климушин.