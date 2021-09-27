Кемерово, 27 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области открыта 281 вакансия педагогов дошкольного образования. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Prokuror-kaluga.ru В детском саду

«Педагог дошкольного образования в Кузбассе — одна из самых востребованных профессий сейчас. За последние три года в регионе открыто 20 новых детсадов, строятся ещё десять, кроме того, мы запускаем программу «Мой новый детский сад», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — При оснащении учреждений особое внимание уделяем дополнительному образованию и развитию детей, для этого нужны квалифицированные педагоги. Подготовкой таких специалистов у нас занимаются шесть колледжей, в этом учебном году в них было выделено 300 бюджетных мест».

В 860 детских садах Кузбасса трудятся более 14 тысяч педагогов, 1451 из них — со стажем работы до трёх лет.