Брюссель, , 14:45 — REGNUM Европейской комиссии (ЕК) известно о решении властей Венгрии заключить новый контракт с компанией «Газпром» на поставку газа, однако пока ЕК не будет это комментировать. Об этом 27 сентября рассказал журналистам в Брюсселе представитель Еврокомиссии

«Мы слышали об этом, но не видели подтверждения и деталей, поэтому на данном этапе рано комментировать», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в Будапеште ожидают прибытия 27 сентября председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера для того, чтобы заключить многолетний контракт на поставки газа.