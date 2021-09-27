Ярославль, 27 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Ярославское управление Роспотребнадзора проведет проверки на предприятиях на предмет исполнения постановления об обязательной вакцинации от COVID-19. Не исполнившим решение ведомства грозят штрафы и приостановление деятельности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный штаб по коронавирусу.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Как ранее сообщало ИА REGNUM постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан главный санитарный врач Ярославской области Александр Звягин подписал 13 июля 2021 года. Обязательно прививку от коронавируса должны были получить работники сферы торговли, оказания услуг, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, общественного транспорта, образования, здравоохранения, культуры, государственные и муниципальные служащие. Теперь в Роспотребнадзоре намерены начать применять санкции к тем, что не выполнил постановление.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе и сохранением высокого уровня заболеваемости COVID-19, региональным управлением Роспотребнадзора будут усилены проверки по соблюдению постановления главного государственного санитарного врача области о вакцинации декретированных групп населения. За неисполнение работодатели могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 6.3. КоАП РФ в виде штрафа в размере от 50 000 руб. до 150 000 руб. для должностных лиц и ИП; в размере от 200 000 руб. до 500 000 руб. Для юридических лиц предусмотрено приостановление деятельности до 90 суток», — отмечается в сообщении, распространенном региональным штабом по ситуации с коронавирусом.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что Трудовой кодекс позволяет отстранять от работы не прошедших вакцинацию сотрудников на том основании, что их работа связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.