Уровень неодобрения политики главы Южной Кореи вырос до 55% — Sedaily
Сеул, 27 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали сокращение уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Sedaily со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.
Согласно результатам опроса, проведённого с 23 по 24 сентября среди 1506 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки главы государства составил 40,2%, что соответствует показателю прошлой недели.
Не одобряют деятельность президента страны 55,9% опрошенных, что на 0,2% меньше, чем неделю назад. 3,7% респондентов воздержались от ответа, что на 0,8% больше, чем на прошлой неделе.
Уровень поддержки оппозиционной партии «Сила народа» за неделю вырос на 0,5%, до 40,5%, а уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» остался на уровне 32,5%.
Уровень поддержки Народной партии составил 5,9%, Открытой демократической партии — 6,6%, партии Справедливости — 2,7%, партии Базового дохода — 0,3%.