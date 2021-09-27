Сеул, 27 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали сокращение уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Sedaily со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Kremlin.ru Мун Чжэ Ин

Согласно результатам опроса, проведённого с 23 по 24 сентября среди 1506 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки главы государства составил 40,2%, что соответствует показателю прошлой недели.

Не одобряют деятельность президента страны 55,9% опрошенных, что на 0,2% меньше, чем неделю назад. 3,7% респондентов воздержались от ответа, что на 0,8% больше, чем на прошлой неделе.

Уровень поддержки оппозиционной партии «Сила народа» за неделю вырос на 0,5%, до 40,5%, а уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» остался на уровне 32,5%.

Уровень поддержки Народной партии составил 5,9%, Открытой демократической партии — 6,6%, партии Справедливости — 2,7%, партии Базового дохода — 0,3%.