Таллин, 27 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Железнодорожная магистраль Rail Baltica будет введена в эксплуатацию не ранее 2030 года — позже первоначальной даты на 4 года. Об этом сообщило эстонское издание Postimees со ссылкой на председателя правления Rail Baltic Estonia Тыну Грюнберга.

Rail-baltica.lt Rail Baltica

«2026 год до сих пор был нашей собственной целью, к сожалению, теперь ясно, что этот график не осуществим: с одной стороны, его невозможно выполнить технически и в строительном плане, а с другой стороны, не весь проект покрыт финансированием», — заявил он.

Кроме того, смещение даты запуска крупнейшего дорожного инфраструктурного проекта Прибалтики связано с тем, что лишь к 2030 году Европейская транспортная сеть TENT-T должна быть готова к работе.

Грюнберг добавил, что на территории Эстонии Rail Baltic тормозят планирование участка трассы на территории Пярнуского уезда, проблемы с проектированием основной трассы, а также удорожание строительства.