Манчестер, Великобритания, 27 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд завершает восстановление после операции и сможет сыграть после перерыва на матчи сборных. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба клуба.

Oleg Bkhambri (Voltmetro) Маркус Рашфорд

Отмечается, что Рашфорд пропустил старт сезона 2021/22 из-за операции на плече. Последний раз 23-летний футболист выходил на поле в финале Евро-2020 между сборными Италии и Англии.

Рашфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В сезоне 2020/21 он сыграл в 57 матчах, в которых забил 21 гол и отдал 15 голевых передач.