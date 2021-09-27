Таллин, 27 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Бюджет Эстонии 2022 года вновь будет дефицитным — расходы превысят доходы примерно на 600 млн евро. Об этом в интервью порталу ERR заявила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.

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Сообщается, что расходы госбюджета составят 13,5 — 13,6 млрд евро, а доходы — немногим более 13 млрд евро. Расходы удалось сократить, но дефицитный статус бюджета никуда не денется и в ближайшие годы.

«Если дефицит в последние годы составлял более миллиарда евро, то мы сократим его более чем на 400 миллионов евро. Дефицит можно сокращать при условии, что расходы не растут быстро, а использование налоговых денег удается удерживать в рамках. То есть если новые траты не делаются в том же темпе, в котором поступают доходы», — отметила министр.

По ее словам, сегодня не только Эстония, но и другие страны прилагают усилия для преодоления большого бюджетного дефицита. Однако, по словам министра финансов, ситуация Эстонии отличается от ситуации в некоторых соседних странах, поскольку наш дефицит госбюджета возник не из-за вызванного коронавирусом кризиса.

«В нашем случае этот дефицит был уже до кризиса», — подчеркнула министр, заявив о необходимости разрешить эту ситуацию. При этом Кейт Пентус-Розиманнус признала, что избавиться от бюджетного дефицита за один год Эстонии невозможно.

Согласно бюджетной стратегии правительства Эстонии, структурный дефицит бюджета правительственного сектора начнет сокращаться с 2022 года, но не вернется к равновесию даже в 2024 году.