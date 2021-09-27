Томск, 27 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Оперативные службы Томской области проверяют сообщение об угрозе нападения на один из колледжей. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в областной администрации.

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По имеющейся информации, сообщение о готовящемся нападении появилось в социальных сетях. По словам заместителя губернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова, аналогичные сообщения в идентичных по названию Telegram-каналах ранее были зафиксированы в нескольких регионах РФ.

«По всем признакам мы имеем дело с очередной волной ложных сообщений, подобных «лжеминированию», — прокомментировал томский вице-губернатор.

Он добавил, что «органы правопорядка проводят весь комплекс необходимых мероприятий». Причастных к созданию указанного Telegram-канала разыскивают. Также проводится внеочередная проверка систем безопасности в образовательных учреждениях региона.

Ситуацию взяла на контроль антитеррористическая комиссия Томской области.

Как сообщало ИА REGNUM, страшная трагедия произошла 20 сентября в Перми. Вооружённый молодой человек открыл стрельбу в местном вузе. Погибли шесть человек, десятки людей пострадали.

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