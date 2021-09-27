Москва, 27 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Блогер Евгений Баженов (известен как BadComedian) написал пост о блокировке продюсером Александром Роднянским его обзора с критикой на фильм «Чернобыль». Публикацию 27 сентября прокомментировал известный режиссёр Сарик Андреасян.

Mikhail Popov Сарик Андреасян

https://www.instagram.com/p/CUSz9iygPmf/

В своём комментарии Андреасян обратился к блогеру и иронично написал: «Ого! Не думал, что ещё есть те кто тебя блокирует. Неужели Роднянский не понимает, что это бессмысленно и это только злит адекватную аудиторию». «Сделал плохое кино — получай от Бэда!» — добавил режиссёр, творчество которого часто становилось объектом критики BadComedian.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роднянский отреагировал на обвинения в блокировке обзора на фильм «Чернобыль», продюсером которого он выступил. Роднянский отрицает свою причастность к инциденту.