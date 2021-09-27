Москва, 27 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. С 1 октября на федеральном законодательном уровне никаких изменений в дополнительных выплатах к пенсиям не установлено. Изменения в выплатах могут быть связаны только с решениями властей регионов России, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

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«Решение о такой выплате принимается региональными властями, причем размер такой выплаты в регионах различен. Самый большой ее размер — 10 тыс. рублей в Ненецком АО для лиц, отработавшим на его территории не менее 15 лет.

В остальных регионах размер дополнительной выплаты составляет от 500 до 700 рублей. Возможность региональной выплаты зависит от благосостояния региона и его финансовых ресурсов. По этой причине не во всех регионах такая выплата проводится.

С 1 октября на федеральном уровне на 3,7% индексируются размеры военных пенсий. Выплаты получат, проходившие службу по контракту или по призыву, бывшие сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН и ряда других ведомств. Прибавка составит около одной тысячи рублей. Средняя военная пенсия в России сегодня составляет порядка 25 тысяч рублей.

С 1 октября повысят пенсии у пожилых людей старше 80 лет. Они получат фиксированную выплату в двойном размере. В 2021 году фиксированная выплата к пенсии составляет 6 тыс. 044,48 рубля.

С 1 октября пенсионерам, которые имеют 15 лет или 20 трудового стажа в районах Крайнего Севера, будет проведена корректировка коэффициента для начисления выплат по индивидуальному тарифу пенсии.

Пенсионерам, которые прекратили свою деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП) в мае этого года, проиндексируют страховые выплаты по старости.

В настоящее время пенсия формируется из двух частей: накопительной и страховой. Решением правительства РФ с 2014 года накопительная часть пенсии заморожена и все 22% отчислений с заработной платы работников работодатели направляют в Пенсионный фонд России (ПФР) на страховую часть пенсии.

С получаемых ПФР страховых взносов 6% идут на фиксированную выплату, остальные 16% — на индивидуальная часть тарифа, которая зависит от трудового стажа и размера уплаченных взносов.

Сегодня в России среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составляет 17 тыс. 942 рубля. Страховые пенсии индексируются им в начале каждого года. На прежнем уровне остаются сегодня выплаты для работающих пенсионеров из-за моратория на их повышение, установленном в 2016 году.

С 1 октября каждый регион России проведёт дополнительные выплаты, исходя из своего бюджета. Дополнительные выплаты определяются финансовым состоянием субъектов РФ», — считает эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, российские пенсионеры получат доплату к пенсии или подарки ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Размер доплат определяют власти того или иного региона России.

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