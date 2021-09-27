Екатеринбург, 27 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Свердловской области выявили ещё 528 ковид-пациентов, сообщили в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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131 новый носитель вируса SARS-CoV-2 проживает в Екатеринбурге, остальные 397 — в других муниципалитетах региона.

Всего подтверждено 137 363 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 кончались ещё 39 человек (всего с начала пандемии — 6166).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в регионе подтвердили 40 смертей от COVID-19.