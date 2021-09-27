Вашингтон, 27 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Впервые со времени своего избрания на пост президента Соединённых Штатов Джо Байден выступил на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Пытаясь сохранить летящий в пропасть авторитет США, он призвал страны объединиться вокруг Вашингтона в противодействии авторитаризму и в борьбе за зелёную энергетику, пишет Институт РУССТРАТ.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Ближайшее будущее мира американское руководство неотрывно связывает с текущей или даже новой пандемией: «Сумеем ли мы работать вместе, чтобы спасать жизни, одержать победу над COVID-19 везде и предпринять нужные шаги, чтобы быть готовыми к следующей пандемии? Ибо будет ещё одна». Любопытно, что Байден считает новую пандемию неизбежной, отметили в РУССТРАТ. Она действительно требуется Вашингтону в качестве передышки, чтобы попытаться вернуть себе лидерство в экономике и новейших видах вооружения.

Потеряв былую военную мощь, США призывают не допустить возникновения новых крупных военных конфликтов, а все противоречия решать исключительно путём переговоров. В случае обострения ситуации Пентагон надеется на помощь союзников. Армия должна стать последним средством, а не единственным ответом на все проблемы, с которыми сталкивается человечество, заявил Байден. Тут он вновь намекнул на неизбежность новой пандемии: «Бомбы и пули не могут защитить от COVID-19 или его будущих вариантов».

В своём выступлении американский президент полностью игнорировал все внешние и внутренние политические скандалы в США, в том числе резкое обострение отношений с Евросоюзом после создания нового военного блока AUKUS. Если Вашингтон продолжит использовать старые методы, то вскоре и вовсе может остаться без союзников, а кроме них рассчитывать Белому дому не на кого, отметили аналитики.

Соединённые Штаты отказываются признавать в публичном поле утрату роли гегемона и тот факт, что больше не имеют подавляющего превосходства в военной силе. Однако такое положение вещей скрывают миролюбивые формулировки — США потеряли былой отрыв в новейших видах вооружения и хотят «передышки», чтобы наверстать упущенное, резюмировали в Институте РУССТРАТ.