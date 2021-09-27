Берлин, , 14:36 — REGNUM Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц считает, что при запуске газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») всем сторонам необходимо взять гарантии. Он заявил об этом 27 сентября в ходе пресс-конференции в Берлине.

Олаф Шольц Олаф Косинский

«Что касается вопроса о данном газопроводе, строительство которого завершено, то речь идет о том, чтобы сейчас все позаботились о том, чтобы гарантии, связанные с эксплуатацией, были приняты», — сказал кандидат в канцлеры страны от СДПГ в отмет на вопрос о газопроводе.

Также Шольц уточнил, что к таким гарантиям относится то, чтобы Украина осталась страной, через которую осуществляется транзит газа и в Берлине убедились в том, что «поставки газа не угрожают некоторым странам в Восточной Европе со стороны России».

Кроме того, он добавил, что с немецкой стороны были приложены «значительные усилия» для того, чтобы такие гарантии были даны, и чтобы «на них можно было положиться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию и Германию объединяет понимание необходимости решения проблем посредством диалога.