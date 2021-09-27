Москва, 27 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Правительство России рассчитывает, что в регионах появятся точки роста благодаря развитию креативных индустрий. Об этом 27 сентября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

Он представил девятилетнюю концепцию развития креативных индустрий в России, которая предусматривает механизм господдержки творческих профессий.

«Решая все эти вопросы в комплексе, рассчитываем сформировать новые точки роста в регионах, помочь им создать необходимую инфраструктуру, в том числе при городском планировании, строительстве жилья, дорог, формировании креативных кластеров с высокотехнологичным оборудованием», — заявил глава правительства.