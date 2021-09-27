Челябинск, 27 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Главный федеральный инспектор по Челябинской области Михаил Каган покидает свой пост. Об этом заявил журналистам полпред президента в Уральском ФО Владимир Якушев.

Dylan_Payne Отставка

Он отметил, что Каган сам сделал такой выбор. Все необходимые документы будут подписаны в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, челябинским ГФИ чиновник стал в начале 2020 года. А перед этим он работал в аналогичной должности по Свердловской области.