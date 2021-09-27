Джакарта, 27 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1390 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 27 сентября в Индонезии выявили 4 209 403 носителя SARS-CoV-2.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 3771 человек. Всего коронавирусом переболели четыре млн жителей Индонезии.

В период с 26 по 27 сентября от COVID-19 умерли 118 жителей Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 141 585 человек.

В общей сложности в Индонезии выявлено 40 270 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо призвал граждан готовиться жить бок о бок с COVID-19.

Подробнее в материале:Президент Индонезии призвал граждан готовиться жить с COVID-19