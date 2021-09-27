Анадырь, 27 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. На Чукотке лишь 33% мостов находятся в нормативном состоянии, при этом до конца 2021 года будет построено 34 километра дороги «Колыма-Анадырь». «Это безобразие, лучше бы направили деньги на ремонт мостов», — прокомментировал ИА REGNUM показатели бывший председатель общественного совета «Росавтодора» Петр Орлов.

Андрей Шапран Чукотка. Инчоун

«Это грозит, в первую очередь, безопасности, и перерывами в движении, если мост рухнет. В зимний период может дойти до замерзания машин», — пояснил Орлов.

Отметим, что в регионе всего 30 километров федеральных дорог, из них 7 километров — ледовая дорога через Анадырский лиман. 30% общей протяженности — это региональные дороги, 60% — местные. «Соотношение ни о чем не говорит, оно задано картой», — уточнил эксперт.

Асфальтовых дорог на Чукотке нет, только гравийные или бетонные.

Из 3000 километров общей протяженности региональных дорог — 2 458 км — зимники и зимники с продленным сроком эксплуатации. То есть дороги на Чукотке есть только зимой.

В нормативном состоянии находится 100% федеральных трасс — один из лучших показателей на севере России, 62% региональных — второе место из семи регионов севера, и 82% местных дорог — лучший показатель среди всех. «Абрамович постарался!» — считает Орлов.

Добавим, что власти Чукотки не сообщили ИА REGNUM цифры расходов на содержание дорог. Но самый высокий показатель состояния дорожной сети на севере России свидетельствует о том, что власти автономного округа уделяют дорогам большое внимание.