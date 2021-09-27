Волгоград, 27 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. О сложении своих полномочий заявил 27 сентября глава Волгограда Виталий Лихачев. Мэр перейдёт на работу в Государственную думу.

Welcomevolgograd.com Волгоград

Виталий Лихачев направил заявление в городскую думу, принять отставку предстоит депутатам. Мэр планирует объявить о своем уходе публично, возможно в формате видеообращения. Исполняющим обязанности главы Волгограда, согласно уставу города, будет первый заместитель Ирина Пешкова, а позже депутаты выберут нового мэра, сообщает издание «В1.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, Виталий Лихачев был третьим в региональном партийном списке «Единой России» на выборах депутатов Госдумы 17−19 сентября 2021 года. Партия набрала 58,44% голосов.