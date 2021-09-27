Тбилиси, , 14:30 — REGNUM В Грузии планируется создать площадку, на которой будут вести переговоры представители Армении и Азербайджана. Об этом 27 сентября сообщил на Брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили Gov.ge

Глава грузинского правительства отметил, что Тбилиси уже выступал посредником в передаче Азербайджаном армянских военнопленных в обмен за карты минных полей в Нагорном Карабахе. Гарибашвили считает, что диалог между Баку и Ереваном нужно развивать и сделать постоянным.

«Для продолжения этого процесса на более высоком уровне мы предлагаем медиацию нашим братским государствам, азербайджанским и армянским братьям, через эту платформу, которую мы намерены создать в Тбилиси», — отметил глава грузинского правительства.

Он добавил, что грузинские власти заинтересованы в сохранении мирной обстановки в регионе.

Стоит отметить, что отношения между Ереваном и Баку накаляются. 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». Кроме того, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на азербайджанскую территорию.

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