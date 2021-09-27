Владивосток, 27 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Уничтожение корабля условного противника ракетным комплексом «Вулкан» отработает на морских учениях флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ гвардейский ракетный крейсер «Варяг». Об этом сообщили 27 сентября в пресс-службе флота.

Mil.ru Ракетный крейсер «Варяг»

Крейсер «Варяг» направился на учения из Петропавловска-Камчатского. Площадкой для них послужит один из морских полигонов залива Петра Великого.

«В ходе учений экипаж отработает весь алгоритм выполнения боевого упражнения в море главным ракетным комплексом по надводной цели, имитирующей корабль условного противника», — приводит сообщение флота ТАСС.

Экипаж крейсера нанесёт ракетный удар по морскому щиту-мишени. Вместе с ним будет действовать и экипаж одной из подводных лодок ТОФ. Безопасность гражданского судоходства в районе учений обеспечат более десяти кораблей и судов обеспечения.

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