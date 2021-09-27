Сеул, 27 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Во втором квартале в Южной Корее насчитывалось 1,47 млн базовых станций мобильной связи, из которых лишь 11% поддерживают связь пятого поколения 5G. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Корейского комитета по вопросам связи и телекоммуникаций.

5G

Напомним, что по состоянию на конец июня в Южной Корее число абонентов сети пятого поколения 5G превысило 16,46 млн человек, что составляет 23% от общего числа пользователей мобильной связи.

Читайте также: Названо число абонентов сети 5G в Южной Корее

Между тем, пользователи жалуются на медленное соединение, плохое качество связи и низкую скорость передачи данных, которая гораздо ниже заявленной.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года пользователи 5G подали групповой иск против трёх операторам связи с требованием компенсации за неудовлетворительные услуги.

А также: Жители Южной Кореи жалуются на плохое качество связи 5G — KBS