Милан, Италия, 27 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович не сыграет в матче группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Об этом 27 сентября сообщает La Gazzetta dello Sport.

Tasnim News Agency Златан Ибрагимович

Ожидается, что Ибрагимович пропустит встречу с «Атлетико» и вернётся в строй после перерыва на матчи сборных.

Напомним, 12 сентября Ибрагимович после травмы колена вернулся на поле в матче с «Лацио» (2:0) и забил гол. Позже у 39-летнего футболиста возникла новая проблема. Сейчас он восстанавливается и тренируется отдельно от общей группы команды.

Матч Лиги чемпионов «Милан» — «Атлетико» пройдёт 28 сентября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.