Уфа, 27 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Скоростной поезд «Орлан» отправился в первый рейс из Уфы в Оренбург. Об этом 27 сентября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Yarregion.ru Поезд

«С нашим надёжным партнером РЖД (Куйбышевской железной дорогой) идём дальше. Полгода назад запустили экспресс-поезд «Орлан» по маршруту «Уфа — Кумертау». Маршрут полетел. А сегодня продлили это направление до Оренбурга», — сообщил Хабиров

Он подчеркнул, что до Оренбурга теперь можно добраться не только быстро (дорога занимает менее шести часов), но и безопасно и комфортно.

Глава региона отметил, что руководство Башкирии уже думает о новых решениях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что школьникам в Башкирии предоставят скидку на проезд в электричках.