Кемерово, 27 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области увеличивается количество обращений в поликлиники с сезонными заболеваниями — ОРВИ, пневмониями, гриппом. Об этом было сказано сегодня, 27 сентября, на аппаратном совещании в правительстве региона.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

По официальным данным, за прошедшие три недели на 23% выросло количество вызовов врачей на дом, обращений в «красную зону» — на 19%, в детских поликлиниках наблюдается рост на 18% и 19% соответственно.

Отмечается, что детские поликлиники продолжают принимать заболевших детей и в субботу, и в воскресенье.