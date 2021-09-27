Берлин, 27 сентября 2021, 14:25 — REGNUM Первым вопросом для политики Германии после формирования правительства будет формирование более сильного и суверенного Евросоюза, заявил 27 сентября лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц.
Шольц уточнил, что эта задача повлияет на международную стратегию и внешнюю политику Берлина.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шольц заявил, что для Германии трансатлантическое партнерство имеет важнейшее значение. Хорошие отношения с Вашингтоном соответствуют интересам Берлина, и в этом вопросе будет соблюдаться преемственность, уточнил он.
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