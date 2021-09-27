В Кузбассе свободным остаётся 20% коечного фонда
Кемерово, 27 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Кемеровской области достаточно бригад скорой медицинской помощи населению. Об этом было сказано на аппаратном совещании в администрации правительства региона сегодня, 27 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
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По официальным данным, 20% коечного фонда остаётся свободным. По-прежнему особое внимание уделяется людям старше 60 лет.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области первой аппликацией вакцинировано 839 407 человек — 50,8% от подлежащих вакцинации.