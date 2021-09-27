Москва, 27 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. У жителей России есть возможности для продвижения в сфере креативных индустрий, заявил 27 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«В России есть все возможности для эффективного продвижения в этой сфере, — сказал он. — В том числе за счёт высокого уровня образованности граждан, богатого исторического и культурного наследия».

По словам премьер-министра, задачей правительства является создание условий, которые помогут использовать ресурсы для увеличения доли креативного предпринимательства во всех секторах экономики РФ.