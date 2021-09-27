Пекин, 27 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Информация о якобы китайской угрозе, которую распространяют Австралия, Индия, США и Япония, является не более чем мифом. Подобные действия вызывают у Пекина крайнее недовольство. Об этом 27 сентября на брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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«Мы обратили внимание на четырехсторонний диалог Австралии, Индии, США и Японии (диалог по безопасности Quad — Прим. ИА REGNUM) на высшем уровне […] и решительно против, чтобы эти отдельные страны вносили разлад в отношения Китая с государствами регион», — пояснила дипломат.

Она подчеркнула, что Китай «неизменно следует по мирному пути развития» и «стремится взаимодействовать с другими государствами на основе взаимной выгоды», пишет ТАСС. При этом США, по словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, при помощи союзников стремятся утвердить свою гегемонию в мире.

«Целый ряд фактов подтверждает, что Соединённые Штаты стремятся создать порядок, при котором Вашингтон мог бы [безнаказанно] распространять клевету на другие страны, оказывать одностороннее давление и вмешиваться в их внутреннюю политику», — добавила Хуа Чуньин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры США, Австралии, Индии и Японии призвали КНДР к соблюдению резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающей испытания баллистических ракет. Об этом было заявлено в ходе саммита лидеров стран-участниц четырёхстороннего диалога по безопасности (Quad). Призыв Пхеньяну к диалогу прозвучал после того, как в начале сентября КНДР провела испытания баллистической ракеты малой дальности.