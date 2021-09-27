Кострома, 27 сентября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Костромской областной суд взыскал 3,2 млн рублей с семьи бывшего начальника УМВД России по городу Костроме Сергея Ландышева, сообщает ИА REGNUM.

Наталья Диева Костромской областной суд

Поводом для судебного разбирательства послужили сведения, предоставленные супругой Ландышева в рамках декларационной кампании 2019 года. В этот период Анна Ландышева работала консультантом отдела финансов, проверок и контроля департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области.

Чиновница указала, что в отчётном периоде её супруг приобрел два земельных участка совокупной площадью около 2 900 кв. м, жилой дом и бульдозер общей стоимостью 8,3 млн рублей. При этом согласно ранее предоставленным Ландышевой сведениям доходы её семьи за предыдущие три года были скромнее — 4,8 млн рублей.

На основании этих данных прокурор Костромской области Юрий Рываев обратился в Свердловский районный суд Костромы и потребовал обратить в доход государства машину, земельный участок площадью 1500 кв. м и взыскать с супругов 6,5 миллиона рублей — денежный эквивалент стоимости половины дома и земельного участка.

На заседании Ландышева указала, что в справках за предыдущие три года она не отразила все полученные ею и её супругом легальные доходы, в том числе денежные подарки на сумму около 1 млн. рублей, пенсионные выплаты, выплаты от МВД, и доходы по пяти банковским вкладам. Таким образом, фактические доходы семьи за период с 2016 по 2018 года составляли более 8 млн рублей.

Суд первой инстанции отказался удовлетворять иск прокурора, так как посчитал доказанным получение супругами дохода в общей сумме более 8,7 млн рублей за три предшествовавших года. Прокурор обжаловал решение в Костромском областном суде и выиграл процесс. Апелляционное определение о взыскании денежных средств семьи вступило в силу сразу после принятия — 27 сентября 2021 года. За сторонами остаётся право подать жалобу во Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве. Пока о таком желании участники процесса не заявили.