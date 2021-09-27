Донецк, , 14:20 — REGNUM За последние сутки украинские силовики один раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило один раз», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ходе обстрелов силовиками Украины применялись гранатомёты и стрелковое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа силовики Украины один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР).