Курск, 27 сентября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Курской городской больнице № 4 оборудованы кислородом дополнительные 60 коек для пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Койки размещены в терапевтическом корпусе больницы. Всего там 213 мест для ковид-пациентов, в том числе 20 — реанимационных.

Ещё пять реанимационных коек организуют в ближайшее время. Для этого из областного бюджета на 15 млн рублей закупят новое оборудование.

Всего в регионе развёрнуто 1 тыс. 968 коек для пациентов с коронавирусом в 11 больницах.