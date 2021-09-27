Волгоград, 27 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В Волгоградской области 27 сентября подтверждено 348 новых случаев заражения коронавирусом, что на четыре больше, чем выявлено за предыдущие сутки. Общее количество положительных диагнозов превысило 91 тысячу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки зафиксированы в 24 районах региона. Всего в Волгоградской области выявлено 91 003 носителя инфекции. Выздоровели 80 986 человек, из них 275 — выписаны за последние сутки. Продолжают лечение в стационарах и амбулаторно 7 296 пациентов.

От осложнений при коронавирусе в регионе скончался 2 721 человек, в том числе 17 летальные исходов зарегистрировано за минувшие сутки.