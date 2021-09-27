Москва, 27 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Продюсер Александр Роднянский высказался насчёт обвинений блогера Евгения Баженова (известен как BadComedian) в блокировке его обзора на YouTube. Об этом 27 сентября пишет издание «Канобу».

Александр Вепрёв Александр Роднянский

Роднянский заверил, что не имеет отношения к «отмене» видео с критикой на фильм «Чернобыль», продюсером которого он выступил. «Узнал о блокировке от каких-то левых людей, начавших выливать на меня ушат грязи и оскорблений… Это, кстати, худшее в ваших обзорах — какие-то странные люди, приходящие к взрослому человеку с проклятиями и пожеланиями смерти», — обратился он к блогеру.

Продюсер также пообещал, что постарается выяснить, почему обзор BadComedian был заблокирован. «…я говорил и говорю: мне ваши обзоры не нравятся, но вы в полном праве делать их так, как считаете нужным», — добавил Роднянский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, BadComedian заявил о блокировке в YouTube его обзора на фильм «Чернобыль» Данилы Козловского. По мнению блогера, инициатива о запрете ролика исходила от Александра Роднянского.