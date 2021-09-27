Минск, , 14:27 — REGNUM Страны Евросоюза пытались выдворить на белорусскую территорию более 2 тыс. мигрантов за последнюю неделю. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо, сообщает 27 сентября издание «СБ. Беларусь сегодня».

Граница Польши и Белоруссии Beentree

По его словам, примерно 150 групп мигрантов пытались выдворить сопредельные страны, это около 2,3 тыс. человек. Вероятно, некоторых людей пытались направить в Белоруссию по два-три раза.

Лаппо добавил, что Белоруссия уже давно усиливает охрану границы с Украиной, на отдельных направлениях она усилена сильнее, чем граница с Польшей. Длина этой границы — 1084 км, на протяжении почти 500 км смонтированы сигнализационные комплексы, и эта работа идёт постоянно.

«В этом году мы уже одну заставу сдали, будем сдавать еще две», — сказал глава госпогранкомитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что белорусские власти «очень интенсивно ищут новые каналы» для стремящихся в Евросоюз нелегалов.

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