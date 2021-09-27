Власти Белоруссии: за неделю из ЕС пытались выдворить 2,3 тыс. мигрантов
Минск, 27 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Страны Евросоюза пытались выдворить на белорусскую территорию более 2 тыс. мигрантов за последнюю неделю. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо, сообщает 27 сентября издание «СБ. Беларусь сегодня».
По его словам, примерно 150 групп мигрантов пытались выдворить сопредельные страны, это около 2,3 тыс. человек. Вероятно, некоторых людей пытались направить в Белоруссию по два-три раза.
Лаппо добавил, что Белоруссия уже давно усиливает охрану границы с Украиной, на отдельных направлениях она усилена сильнее, чем граница с Польшей. Длина этой границы — 1084 км, на протяжении почти 500 км смонтированы сигнализационные комплексы, и эта работа идёт постоянно.
«В этом году мы уже одну заставу сдали, будем сдавать еще две», — сказал глава госпогранкомитета.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что белорусские власти «очень интенсивно ищут новые каналы» для стремящихся в Евросоюз нелегалов.
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