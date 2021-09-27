Томск, 27 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Прививку от COVID-19 сделали уже 300 049 жителей Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в региональной администрации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

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Основная часть вакцинированных — 135 144 человека — в возрасте от 36 до 59 лет. Также прививку сделали более 70 тысяч человек в возрасте до 35 лет и более 94 тысяч — старше 60 лет.

Напомним, всего Томская область получила уже 424 541 дозу вакцины от коронавирусной инфекции.