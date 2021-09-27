Москва, 27 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Концепцию развития креативных индустрий на ближайшие девять лет утвердило правительство РФ. Об этом 27 сентября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Концепция будет способствовать созданию новых рабочих мест, в том числе креативного малого и среднего бизнеса», — пояснил он.

По словам главы правительства, документ «даст людям дополнительные возможности для самореализации и развития талантов».

Концепция предусматривает механизмы господдержки всего спектра креативных индустрий — от искусства и прикладных индустрий, до создания цифрового контента. Мишустин подчеркнул, что в мировой экономике сектор творческих индустрий составляет 6,5% ВВП и продолжает развиваться.