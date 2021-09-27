Кыштым, Челябинская область, 27 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Челябинской области задержали вероятного убийцу женщины, являвшейся солисткой в одной из рок-групп. Об этом сообщает областное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Преступление было совершено в Кыштыме 19 сентября. Под подозрение попал 22-летний местный житель. По данным следствия, у него возник конфликт со знакомой девушкой. В ходе него подозреваемый задушил оппонентку и сбежал. К настоящему времени он задержан и водворён под стражу Решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление вызвало широкий резонанс. Убитой было 24 года.