Киев, , 14:23 — REGNUM Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира — это ярко спланированная инсценировка, чтобы таким образом дожать депутатов из «Слуги народа», которые имели иную точку зрения насчет закона об олигархах.

Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом в эфире украинского телевидения заявила политолог Елена Броницкая, комментируя последние внутриполитические события.

Таким образом, констатировала эксперт, никчемный по всем параметрам закон, со всеми процессуальными и регламентными нарушениями, был проголосован 279 депутатами, в подавляющем большинстве «Слуги народа».

«Теперь оказывается, что были допущены многочисленные ошибки под председательством первого вице-спикера Руслана Стефанчука, который всеми своими фибрами хотел выслужиться перед приездом царька. Мало того, что этот громадный товарищ за два года так и не выучил фамилии народных избранников, так и еще абсолютно не владеет регламентом Рады… Возвращаясь к голосованию, как теперь выяснилось, «слуги» проголосовали сразу несколько взаимоисключающих правок по ключевому вопросу — кто и как определяет, кто олигарх, а кто нет», — напомнила Броницкая.

Она отмечает, что механизм первой правки, согласно которой олигархов определяет Совнацбез Украины, даёт все ключевые возможности президенту Владимиру Зеленскому, ведущему свою политическую позицию в стиле классического авторитарного режима по закручиванию гаек в отношении сегодняшней украинской оппозиции, пытаясь таким образом любой ценой уничтожить ее.

«В частности, узурпируя все права, свободы и верховенство права главы политсовета «Оппозиционной платформы — «За жизнь» Виктора Медведчука лишь из-за несогласия политика с курсом пана Зеленского, который в прямом и переносном смысле довел Украину до точки кипения нищенства, поставил весь народ на колени. А ведь по большому счету на сегодняшний день исключительно только Виктор Медведчук может разрядить ситуацию не только в экономическом плане, но и в отношении восстановления долгожданного мира в Донбассе», — подчеркивает политолог, напоминая, что по альтернативному варианту, предложенному спикером Дмитрием Разумковым, олигархов будет определять НАПК (агентство по противодействию коррупции).

Резюмируя, Броницкая отмечает, что выходом из ситуации может быть переголосование закона, а также напоминает, что накануне голосования Венецианская комиссия (куда ранее законопроект направили касательно экспертного суждения) уведомила Раду о том, что ее сентенция о законопроекте об олигархах будет готова в середине декабря, и рекомендовала украинскому парламенту не рассматривать этот документ до получения выводов комиссии.

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября, на следующий день после покушения на Сергея Шефира, Верховная рада приняла закон об олигархах: законопроект, который внес на рассмотрение парламента президент Зеленский, во втором чтении поддержали 279 народных депутатов. Отсутствовавший на этом заседании спикер Рады Дмитрий Разумков позжезаявил, что процедура при голосовании была нарушена, а сделали это, чтобы свести народных депутатов с правильного пути.