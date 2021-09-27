Кемерово, 27 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В правительстве Кемеровской области сегодня, 27 сентября, на аппаратном совещании обсудили ситуацию с распространением коронавируса и сезонных простудных заболеваний. По словам министра здравоохранения региона Михаила Малина, в пик сезонных заболеваний возможно перекрестное инфицирование.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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"Чтобы исключить подобные случаи, правильно назначить лечение и ускорить процесс выздоровления необходимо вакцинироваться. Это позволит организму сформировать иммунитет и тем самым защититься от заболевания», — подчеркнул он.

По данным регионального минздрава, первой аппликацией вакцинировано 839 407 кузбассовцев — 50,8% от подлежащих вакцинации; 759 288 человек сделали обе прививки. Повторную вакцинацию прошли 17 322 человека.