Красноярск, 27 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В посёлки Таймыра (Красноярский край) в рамках северного завоза доставлено 45,5 тыс. тонн топлива. Это 89,5% от плана, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в администрации Таймырского муниципального района.

Елена Чернышова ИА REGNUM Северное сияние над охотничьей промысловой точкой, расположенной на реке Пясина на Таймыре

Как уточнили в районной администрации, на Таймыре завершается северный завоз.

В посёлке Попигай сельского поселения Хатанга проходит выгрузка угля для тех, кто проживает в домах с печным отоплением, а также для предприятий ЖКХ. Уголь для предприятий ЖКХ в Диксон привёз теплоход «Ф. Наянов». В Хатанге выгружают дизельное топливо.

Всего в рамках северного завоза в посёлки Таймыра поставят около 24,5 тыс. тонн угля для населения и учреждений бюджетной сферы. Предприятия ЖКХ получат 15 тыс. тонн угля и около 11 тыс. тонн ГСМ. Также будет доставлено около 119 тонн осветительного керосина.

Как сообщало ИА REGNUM, в отдалённые населённые пункты, расположенные в 13 районах Тувы, к середине сентября было завезено 11,6 тыс. тонн угля или 76% от плана.

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