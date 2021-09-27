Ново-Огарево, Московская область, 27 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Правительство России не снижает темп работы после завершения выборов в России. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Я сейчас слышал… не специально подслушивал, не специально, но слышал, как вы активно обсуждаете вопросы текущих проблем — мне очень приятно было отметить, что накал рабочий, боевой, он никуда не пропадает, а наоборот на подъёме находится», — заявил Путин.

«Избирательная кампания закончилась, но работа на марше, так и должно быть. Спасибо большое», — указал он.