Козельск, Калужская область, 27 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Калужской области глава фермерского хозяйства из Козельского района недобросовестно исполнял свои родительские обязанности и не перечислял алименты. Его долг составил 683 тысячи рублей, а с неустойкой — ещё почти 3,9 млн рублей. Об этом 27 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФССП России по Калужской области.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области «Портрет» злостного неплательщика алиментов

Ранее судебные приставы уже взыскивали задолженность по алиментам с данного фермера, арестовывали и продавали его имущество. На этот раз для принудительного исполнения судебного решения сотрудники ведомства арестовали у злостного неплательщика несколько земельных участков, общая стоимость которых составляет 3 млн 880 тыс. рублей. Часть земли мужчина приобретал самостоятельно, несколько участков получил по наследству. Сейчас земля передается на торги, и продажа земли позволит покрыть основной долг по алиментам, а также большую часть задолженности по неустойке.

Двое детей фермера уже стали совершеннолетними, поэтому вопрос с взысканием в их пользу алиментов будет полностью закрыт. Приставы продолжат следить за перечислением алиментов третьему малолетнему ребёнку фермера.