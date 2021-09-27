Берн, 27 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. 27 сентября в швейцарском Берне начинается I Польский экономический форум. Это двухдневный цикл дебатов, встреч и ярмарок под девизом «Польские предприниматели в Швейцарии — рецепт успеха». Организатором мероприятия является польское посольство в Швейцарии. Об этом передает пресс-служба МИД Польши.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

В качестве главной цели форума заявлено «восстановление экономического потенциала в двусторонних отношениях Польши и Швейцарии, а также поддержка польского предпринимательства в Западной Европе».

Мероприятие продлится два дня. В это время анонсированы дебаты и круглые столы, на которых будет обсуждаться тема польского экспорта в Швейцарию, польских прямых инвестиций в эту страну, а также шансов сотрудничества польских предпринимателей и научных центров со швейцарскими партнерами в области новых технологий и перспектив развития сотрудничества в области ремесел.